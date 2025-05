Bolsonaro diz que conversou sobre estado de sítio com comandantes militares

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse hoje em entrevista ao UOL que conversou sobre estado de defesa e de sítio com comandantes das Forças Armadas após a derrota na eleição de 2022.

O que aconteceu

Bolsonaro disse que, após o TSE rejeitar os recursos do partido dele, o que restou foi "conversar com as pessoas de confiança mais próximas". "Por que com os comandantes militares? É o meu círculo de amizade, eu fui militar", respondeu ele aos colunistas do UOL Carla Araújo e Josias de Souza, ao ser questionado sobre o assunto.

Ele disse ter questionado ao comando militar quais seriam as possibilidades para ele "dentro das quatro linhas da Constituição". "Aí está a resposta do comandante Freire Gomes [de possibilidade de estado de defesa e de sítio]. O que foi discutido, hipóteses de dispositivos condicionais. Algum problema nisso?", falou.