Bolsonaro diz ter 'dívida de gratidão' com Tarcísio e elogia Michelle

Ao falar sobre quem apoiaria na eleição presidencial do ano que vem, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse hoje ao UOL que tem "dívida de gratidão" com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e falou sobre a possibilidade de a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) ser candidata.

O que aconteceu

Bolsonaro evitou dizer se apoiaria uma candidatura de Tarcísio à Presidência em 2026. Destacou, no entanto, a relação com o governador e lembrou que o aliado tem dito que o nome da direita para o próximo ano é o próprio ex-presidente. "O Tarcísio tem falado publicamente que é candidato à reeleição (para governador) e repete: 'Eu tenho dívida de gratidão com o Bolsonaro. E eu tenho com ele também, foi um excelente ministro", disse Bolsonaro aos colunistas de UOL Carla Araújo e Josias de Souza.

Apesar do elogio, Bolsonaro disse que falta experiência para Tarcísio. Comparou os quase 30 anos que possui na política com a recente carreira política do governador e disse que a Presidência é "engolir sapo pela fosseta lacrimal".