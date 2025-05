'Acredito em milagre', diz Bolsonaro sobre chance de não ser condenado

Réu no STF por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse hoje em entrevista ao UOL que "acredita em milagre" quanto a uma eventual condenação.

O que aconteceu

Questionado sobre quem apoiaria caso continue inelegível, Bolsonaro disse crer que "algo pode mudar". "Antes de abril [de 2026, prazo para quem ocupa cargo público se afastar para concorrer às eleições] faltam quantos meses? Dez, 11 meses. Vamos esperar a condenação. Eu ainda acredito em milagre, acredito em Deus e que algo possa mudar."

Ex-presidente disse que posição tem o apoio do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. "O Valdemar também tem dito: candidato até os 48 [minutos] do segundo tempo é Bolsonaro."