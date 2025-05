Caiado promete aprovar anistia se for eleito presidente em 2026

Caiado falou em "anistiar a situação toda" e disse que o país já se cansou do assunto. "Chegando na Presidência da República, no mesmo momento eu vou resolver esse assunto, anistiar essa situação toda. E vamos discutir o problema de crescimento e pacificação do país."

Além de Caiado, há uma fila de governadores buscando o apoio de Bolsonaro para disputar a Presidência em 2026. Ele indicou que não deve abrir mão da candidatura em nome de uma possível união da direita. "Mais do que nunca, me sinto credenciado a ir para o debate, com toda a humildade. No primeiro turno, vamos disputar, debater."