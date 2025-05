Conta 'demo' e cláusula da desgraça: o que são termos da CPI com Virginia?

Saiu na internet e, por questão de confidencialidade, não podia falar. Eu fechei o meu contrato com a Esportes da Sorte, e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa. Em momento algum era sobre perdas. Nunca teve isso em contrato. Nem foi atingido esse valor. Eu nunca recebi nenhum valor além do que foi pago de publicidade. Isso era uma cláusula padrão. Virginia Fonseca, na CPI das Bets

Soraya Thronicke questionou qual foi o maior valor em cachê que Virginia já recebeu, mas influenciadora não respondeu. "Me reservo ao direito de ficar calada", disse.

O Ministério da Fazenda do governo Lula publicou uma portaria em 31 de julho de 2024 que impôs uma série de limitações à divulgação das bets. O texto obriga que propagandas tenham tarja similar ao dos cigarros a bebidas alcoólicas, que alerte que "apostas podem causar dependência", entre outras limitações.

A portaria não proíbe a atuação de influenciadores no mercado, mas responsabiliza as empresas pela maneira como o conteúdo é divulgado. Ela ainda determina a proibição de propagandas por influenciadores que "veiculem afirmações enganosas sobre as probabilidades de ganhar" ou em perfil com audiência menor de 18 anos, dois pontos em que Virginia foi questionada pelos parlamentares para verificar se suas publicações se encaixam na lei.

Em 2024, estava prevista uma determinação de que influenciadores não fossem remunerados conforme o total gasto pelos seguidores. Ela não foi inclusa na portaria.