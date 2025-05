Cabeleireira que pichou estátua do STF recorre e pede pena menor

A defesa da cabeleireira Débora dos Santos, que ficou conhecida por pichar a estátua do STF (Supremo Tribunal Federal) com um batom, entrou com um recurso para pedir a diminuição da pena e a contabilização do tempo já cumprido.

O que aconteceu

Advogados de Débora pedem a redução da pena. A Primeira Turma do STF já formou maioria pela condenação, mas o caso está suspenso após um pedido de vista do ministro Luiz Fux, que anunciou a intenção de rever a pena proposta por Alexandre de Moraes, de 14 anos de prisão.

Um dos argumentos da defesa é que a cabeleireira confessou o crime. Os advogados alegam que a confissão auxiliou na fundamentação da condenação, mas não foi considerada na definição do tempo de prisão.