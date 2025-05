Bolsonarista cotado para o TCE-SP articulou criação de cargos no tribunal

Com aprovação de urgência em 6 de maio, a tramitação das propostas foi acelerada. No dia seguinte, os projetos passaram por três comissões de uma só vez e seguiram diretamente para votação no plenário da Casa, onde receberam aval dos parlamentares. No rito padrão, as matérias passariam pela análise de uma comissão por vez.

Os três projetos são do presidente do TCE-SP, Antonio Roque Citadini. Eles levaram menos de 40 dias para aprovação — foram apresentados em 3 de abril. Desde que foram encaminhadas à Alesp, no entanto, as propostas não tinham tido movimentações significativas. Isso mudou no último dia 28, quando Cezar apresentou os requerimentos de urgência.

Carlos Cezar minimizou ter articulado a aprovação dos projetos que beneficiam o TCE, de onde pode se tornar conselheiro. Justificou que é "natural", como líder de partido, que apresente requerimentos de urgência para projetos do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e da Corte de Contas. O parlamentar afirmou ainda que os projetos votados tratam de "aperfeiçoamento" e "modernização" dos servidores do TCE.

Ao UOL, o deputado afirmou que a indicação dele para conselheiro do TCE é um "sentimento" da Alesp. Disse que foi escolhido por "unanimidade" pela bancada do PL para ocupar o cargo. Ele afirmou também que outros partidos têm manifestado apoio à sua candidatura.

Conselho do TCE

Cargo de conselheiro do TCE é vitalício. Caso seja aprovado para a vaga, Cezar teria direito ainda a um salário de R$ 44 mil e a nomear mais de 30 pessoas para trabalhar com ele no gabinete.