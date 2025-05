O que Bolsonaro disse sobre Ramagem, INSS, anistia, Michelle e machismo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) discutiu temas relacionados a seu governo e analisou cenários para 2026 em entrevista ao Canal UOL.

A seguir, veja o que ele falou sobre o projeto de anistia, a ação penal no STF (Supremo Tribunal Federal), relação com governadores e presidentes do Congresso, fraudes no INSS e possíveis nomes da direita para as eleições presidenciais de 2026. Bolsonaro também comentou sobre o período da pandemia de covid e a relação com militares sob seu governo.

Julgamento no Supremo

Bolsonaro disse que "tem esperança de reverter" o processo no qual é réu no STF por tentativa de golpe. "Tenho esperança de reverter tudo isso aí, que, afinal de contas, repito, é o MP que tem que provar que sou culpado, não vou provar que sou inocente." Ex-presidente chegou a dizer que "acredita em milagre" em relação a uma eventual condenação. Ele também afirmou que sua defesa não teria tido acesso à íntegra do processo. "Nós já fizemos defesa sem ter amplo acesso àquilo que a PF coletou ao longo desses mais de dois anos. Tenho esperança, sim, de retornar. Estou com 70 anos, se me condenarem a 40, é meu fim. A 20 também".