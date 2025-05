Frases da entrevista: Bolsonaro fala sobre prisão, anistia, Adélio e INSS

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu entrevista ao UOL para falar principalmente sobre as acusações de participação em uma suposta trama golpista em 2022.

Por três horas de conversa com os jornalistas Carla Araújo e Josias de Souza, Bolsonaro comentou as denúncias contra ele, suas reuniões com generais investigados pela PGR (Procuradoria-Geral da República), além de temas como anistia, fraude no INSS, entre outros assuntos.

Sem apresentar provas, o ex-presidente responsabilizou a esquerda pelos atos de 8 de Janeiro e acusou o ministro do STF Alexandre de Moraes de ter o que chamou de "gana persecutória" contra ele.