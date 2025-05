'Cola', Constituição e terno de presente: os bastidores de Bolsonaro no UOL

O ex-presidente dispensou a Constituição. Bolsonaro falou para um assessor que já tinha decorado todos os artigos que iria mencionar durante a entrevista. Ela ficou em cima de um equipamento no switcher, local do estúdio onde ficam as mesas de som e imagens.

Bolsonaro apelava para veículos que sempre criticou. Parte do material apresentado para fundamentar seus pontos de vista eram de jornais e portais que tiveram jornalistas xingados quando estava no comando do Palácio do Planalto.

Bolsonaro mostra papéis durante entrevista ao UOL Imagem: Kleyton Amorim/UOL

O ex-presidente chegou ao estúdio bem-humorado e muito antes do horário. Visivelmente mais magro após a internação para fazer a sétima cirurgia, ele usava um terno com uma costura verde-amarela na lapela. Ele contou que foi presente de um apoiador, cujo significado disse não saber. A conversa com o UOL durou mais de duas horas, conduzida por Carla Araújo, chefe da sucursal em Brasília, e Josias de Souza, colunista do UOL.

Bolsonaro disse preferir usar o broche Pacificador da Palma. Trata-se de uma recordação dos tempos em que ele era da ativa do Exército, quando foi laureado por resgatar um colega que se afogava —mas ninguém tinha levado um hoje para a entrevista.