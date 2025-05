'A gente não ganha nenhuma com o Moraes', diz Bolsonaro sobre processos

Não é verdade que Moraes tenha rejeitado todos os pedidos de Bolsonaro. Recentemente, o ministro liberou o acesso do ex-presidente a todas as provas do processo, e listou as testemunhas que serão ouvidas na ação penal, indicadas pelos advogados de Bolsonaro.

Em março deste ano, Bolsonaro se tornou réu por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e organização criminosa armada. Agora, uma ação penal é instalada, processo em que há audiência de testemunhas e produção de provas. Só ao final dessa etapa é que o ex-presidente pode ser culpado ou absolvido.

Caso receba a pena máxima por todos os crimes, Bolsonaro poderia ficar preso por até 40 anos. Somadas, as penas chegam a 46 anos, mas o tempo máximo de prisão no Brasil é de 40 anos.

Assista à íntegra:

0:00 / 0:00

*Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Fabíola Perez e Laila Nery, do UOL, em São Paulo, e Felipe Pereira e Lucas Borges Teixeira, do UOL, em Brasília