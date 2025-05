Carla sobre entrevista com Bolsonaro: 'Perguntas ficaram sem respostas'

O Bolsonaro deu entrevistas para alguns veículos que atuam de forma mais simpática —a gente reforçou a nossa isenção, o nosso compromisso com o jornalismo.

A gente tinha prometido que seria uma conversa elegante, sem ataques, mas perguntamos tudo o que queríamos. Carla Araújo, colunista e diretora da sucursal do UOL, em Brasília

Sakamoto: Vazamento sobre Janja mostra que governo Lula é 'cada um por si'

O vazamento de uma suposta fala da primeira-dama Janja da Silva, que teria provocado constrangimento entre diplomatas chineses, mostra sinal de fraqueza do governo Lula (PT), analisou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL.

O governo Lula está cheio de gente de 'boca-mole', que vaza, vaza, vaza, a torto e a direito, uma informação sigilosa no meio de uma negociação. Às vezes, está rolando uma reunião no governo, e a informação vaza, no meio da reunião, para os veículos de comunicação.