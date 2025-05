Bolsonaro: 'Se voltasse, militares só no GSI, nem na Defesa eu botaria'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse hoje em entrevista ao UOL que não colocaria tantos ministros militares em um eventual novo governo.

O que aconteceu

"Se hoje eu voltasse, militar só no GSI [Gabinete de Segurança Institucional], nem na Defesa eu botaria militar", declarou. Ele disse que daria preferência a ministros que tivessem experiência política, e comparou a condução da Casa Civil sob Braga Netto (fevereiro de 2020 a março de 2021) e Ciro Nogueira (agosto de 2021 e dezembro de 2022). "O Braga Netto foi chefe da Casa Civil, mas não sabia conversar com os caras", avaliou.

Ex-presidente também disse que relação com STF seria diferente. "Tem que ter relacionamento com o STF e ponto final, por mais que temos (sic) arestas com alguns", falou.