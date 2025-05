Sakamoto: Vazamento sobre Janja mostra que governo Lula é 'cada um por si'

O vazamento de uma suposta fala da primeira-dama Janja da Silva, que teria provocado constrangimento entre diplomatas chineses, mostra sinal de fraqueza do governo Lula (PT), analisou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL.

O governo Lula está cheio de gente de 'boca-mole', que vaza, vaza, vaza, a torto e a direito, uma informação sigilosa no meio de uma negociação. Às vezes, está rolando uma reunião no governo, e a informação vaza, no meio da reunião, para os veículos de comunicação.