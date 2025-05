Justiça bloqueia R$ 50 milhões de Crivella por improbidade na pandemia

O deputado federal e ex-prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) teve R$ 50,5 milhões em bens bloqueados pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

O que aconteceu

Decisão liminar aconteceu após pedido do MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro). Além de Crivella, a ex-secretária municipal de Saúde Ana Beatriz Busch Araújo, o ex-subsecretário Ivo Remuszka Junior e a empresa China Meheco Corporation também tiveram R$ 50,5 milhões em bens bloqueados.

O ex-prefeito foi alvo de uma ação civil pública por improbidade administrativa e atos lesivos à administração. De acordo com o MP, contratos para compra de equipamentos hospitalares firmados com a China Meheco foram direcionados para favorecer a empresa.