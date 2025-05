Lula nega gafe de Janja em jantar com Xi Jinping e critica vazamento

O presidente Lula (PT) negou hoje que a primeira-dama Janja tenha cometido uma gafe durante jantar com o líder chinês, Xi Jinping, e manifestou incômodo com o vazamento da conversa.

O que aconteceu

Lula contou que conversou com Xi sobre o uso do TikTok no Brasil. "Eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital, sobretudo o TikTok. Aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso", disse. "A pergunta foi minha. Eu não me senti nenhum pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de direito digital do que eu e resolveu falar."

Ontem, a jornalista Andreia Sadi, da GloboNews, informou que a intervenção da primeira-dama teria causado um "climão" na reunião, mas Lula negou incômodo. "Para mim, foi uma coisa simplesmente normal", afirmou. "Não sei porque alguém achou que isso era novidade e foi falar para a imprensa."