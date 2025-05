Motta atrela projeto de isenção do IR a 'medidas estruturantes'

Motta não quis detalhar quais as ideias discutidas pelos deputados. O projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais será analisado por uma comissão especial, instalada pelo presidente da Câmara no dia 6 de maio.

Nós temos sim essa preocupação com a situação fiscal, a partir dessa preocupação, precisamos encontrar quais as saídas e as respostas que podemos dar para que o Brasil possa sair um pouco desse cenário de taxa de juros alta e instabilidade fiscal. Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados

Proposta é uma das prioridades do governo Lula em 2025. O Executivo enviou projeto com urgência constitucional, ou seja, com um prazo para votação na Câmara e no Senado. O mecanismo, no entanto, foi retirado para que haja tempo hábil para debates nas duas Casas.

Nova proposta de isenção beneficiaria 10 milhões de brasileiros. A faixa de isenção será integral para rendimentos de até R$ 5.000. Já para aqueles que recebem entre R$ 5.000 e R$ 7.000, haverá um desconto parcial, com desconto progressivo que diminui gradualmente de R$ 202,13 (renda entre R$ 5.000 e R$ 5.500) até R$ 849,29 (renda entre R$ 6.500 e R$ 7.000).