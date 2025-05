Quem estava na comitiva de Lula na viagem a Pequim, na China?

O presidente Lula volta hoje da viagem a Pequim, na China, aonde foi acompanhado de onze ministros. Ontem, ele criticou um deles, sem identificá-lo, pelo vazamento de uma conversa entre Janja e o líder chinês, Xi Jinping.

O que aconteceu

Lula negou que Janja tenha cometido gafe e disse que, se o ministro se sentiu incomodado, deveria ter pedido para sair. "Vi na matéria que o ministro ficou incomodado. Se o ministro estivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele a sair da sala", disse. Ele não explicou, no entanto, a quem se referia.

Ontem, a jornalista Andreia Sadi, da GloboNews, informou que uma intervenção da primeira-dama teria causado constrangimento durante um jantar com Xi. O presidente disse que falou com Xi sobre o uso do TikTok no Brasil, e que Janja pediu a palavra para explicar os efeitos nocivos na rede social em mulheres e crianças.