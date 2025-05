Sem provas, Bolsonaro diz que Cid foi torturado por Moraes em depoimento

Jair Bolsonaro (PL) disse hoje em entrevista ao UOL, sem apresentar provas, que o ministro do STF Alexandre de Moraes fez "tortura" para obter a delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que implicou o ex-presidente nos casos da tentativa de golpe e a venda das joias sauditas.

O que aconteceu

Bolsonaro disse em entrevista ao Canal UOL que Cid foi submetido a um "pau de arara do século 21". "Chegou o ponto do Alexandre de Moraes interrogar o Mauro Cid. E ele falar 'olha teu pai, tua esposa, olha tua filha'. Você pode fazer delação nessas circunstâncias? A própria Lava Jato disse que isso é pau de arara do século 21. Isso foi feito com o Cid", disse Bolsonaro.

O ex-presidente afirmou que Cid não mentiu, mas "foi torturado" para proteger a família, sem apresentar provas. "Delação subentende espontaneidade, verdade e prova. Ele foi torturado. Não vou dizer que ele mentiu. Ele foi torturado, pensando na filha e na esposa, que teriam comprovação de falsificação do cartão de vacina", disse.