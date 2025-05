STF proíbe imprensa de gravar áudio ou vídeo de audiências de ação do golpe

No comunicado, tribunal cita artigo do Código Penal para justificar proibição. Corte usa como argumento o artigo 210 do Código Penal, que prevê que as testemunhas das ações penais devem ser ouvidas individualmente e sem que outras testemunhas acompanhem seu depoimento.

Objetivo é garantir a "incomunicabilidade" das testemunhas e evitar que o depoimento de umas interfira no de outras. Somente ao final dessa série de audiências, em 2 de junho, os vídeos dos depoimentos serão disponibilizados para todas as partes no processo eletrônico do STF.

Advogados e PGR acompanham todas as audiências. O objetivo dessas sessões é ouvir todas as testemunhas elencadas pela acusação e pela defesa e permitir que sejam questionadas por todas as partes na ação penal, incluindo o próprio juiz auxiliar que conduz o depoimento.

O ministro Alexandre de Moraes, que conduz o processo, não participa destas audiências. Os juízes auxiliares do seu gabinete são os responsáveis por realizarem esses procedimentos com todas as partes do processo.