Tales: Lula pode se irritar, mas imprensa cumpriu papel sobre fala de Janja

A imprensa exerceu seu papel ao abordar as declarações da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, sobre o TikTok na China, apesar de o presidente Lula (PT) se irritar com o vazamento desta informação, afirmou o colunista Tales Faria na edição de hoje do UOL News.

Segundo a jornalista Andreia Sadi, da GloboNews, ontem, durante jantar com Xi Jinping, presidente da China, Janja pediu a palavra para falar sobre os efeitos nocivos do TikTok e disse que a rede social chinesa favoreceria o avanço da extrema-direita no Brasil. Lula se mostrou incomodado com o vazamento da conversa.