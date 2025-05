Vereadora tucana, evangélica e pró-Lula: 'Bolsonarismo radical é religião'

Os grandes líderes evangélicos sentam onde tem poder desde a ditadura militar. Eles ajudaram a 'bolsonarizar' suas ovelhas porque isso era interessante para aquele projeto de poder. Mas agora parte dos fiéis ficou muito radicalizada e discorda dos pastores se eles não apoiam os candidatos do Bolsonaro. O Bolsonaro instalou uma crise de liderança eclesiástica dentro das igrejas. Isso nunca tinha acontecido. Eu não sei se a gente perdeu essas pessoas, mas vai ser muito difícil trazê-las de volta. Quando o radicalismo se aprofunda, quem sempre foi pacífico e generoso se fecha. Esse bolsonarismo é, na minha avaliação, uma outra religião. Nós abrigamos esses parasitas, mas eles não são maioria. A maioria das pessoas está interessada na resolução prática da vida.

Sentar com evangélicos

Aava afirma que atores próximos a Lula "nunca quiseram sentar com evangélicos" para conversar. Para ela, igreja e esquerda não são inimigas e esse afastamento é um dos motivos pelos quais os fiéis têm dificuldade de atribuir aos petistas a melhora de vida vivenciada em seus governos.

Essa relação conflituosa das igrejas com as esquerdas é um espantalho importado. As teologias cristãs sul-americanas são profundamente ligadas à proteção dos pobres. Essa teologia que enxerga o comunismo como uma ameaça é uma teologia estadunidense, que fazia sentido porque eles usavam a fé dentro da lógica da Guerra Fria. E a gente não soube explicar isso nas nossas igrejas. Em 2002, o Lula conseguiu explicar que não seria uma ameaça aos crentes. A gente teve um momento de lua de mel. Eu vi o Malafaia e o Magno Malta no trio elétrico com a Dilma. O que não aconteceu foi uma transição discursiva sobre a razão pela qual a nossa vida melhorou. Isso é um problema de parte das esquerdas intelectuais que cercam o presidente Lula, que nunca quiseram sentar com evangélicos.

Muito perto do abismo

Sobre o cenário político do país nos últimos anos, a vereadora afirmou que houve "profunda instrumentalização das instituições" para "manter o bolsonarismo no poder". Para ela, isso levará tempo até ser revertido e o Congresso Nacional teve um papel importante nesse processo por meio do orçamento secreto.