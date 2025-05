Moraes vira relator da ação de Motta contra decisão do STF sobre Ramagem

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi escolhido como relator da ação movida pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), contra a decisão do Supremo que manteve a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem por tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

O caso foi remetido para o ministro pelo próprio sistema do STF. O nome de Moraes foi definido pelo mecanismo eletrônico da Corte após ser constatado que o processo tem relação com outras duas ações já a cargo da relatoria de Moraes. Por já estar responsável por processos que tratam de tema semelhante, o tribunal acaba remetendo o caso para o ministro.

Outros processos foram apresentados antes pelos partidos PDT, Rede Sustentabilidade e PSOL. As ações questionam justamente a votação da Câmara dos Deputados que aprovou a suspensão do processo de Ramagem. Essas siglas defendem a tese de que a Casa só poderia suspender a ação se ela tivesse relação com fatos ocorridos após a diplomação do deputado e que pudessem comprometer o exercício do mandato parlamentar.