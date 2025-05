Policial suspeito de trama golpista diz que plano era 'matar meio mundo'

O policial federal Wladimir Matos Soares, preso preventivamente desde novembro passado, enviou áudios em que diz que havia um grupo pronto para "matar meio mundo" para manter Jair Bolsonaro (PL) no poder após perder as eleições em 2022. As mensagens constam em relatório da Polícia Federal e foram anexadas à investigação da trama golpista.

O que aconteceu

Wladimir diz que fazia parte de uma equipe de operações especiais pronta para defender o ex-presidente com armas, e que aguardava apenas um "ok" para agir. Ele se queixa, porém, que Bolsonaro "deu para trás" porque foi traído dentro do Exército.