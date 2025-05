'Marinha foi única que apoiou 100%', diz agente da PF sobre plano de golpe

Nas mensagens, Wladimir se queixa da falta de apoio a Bolsonaro dentro das Forças Armadas. "São filhos da p*. O pior de todos é esse Mourão [Hamilton, então presidente da República]. O Mourão e o Strumpf [Valério, ex-chefe do Estado Maior do Exército]", diz.

O policial federal fala ainda que, dentre os generais, só os ex-ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Walter Braga Netto (Defesa), estavam ao lado do ex-presidente. Segundo a PF, as mensagens foram enviadas a Flávio Quirino de Morais, que não faz parte da investigação.

Fala contrasta com declaração de Bolsonaro em entrevista ao UOL. Ontem, o ex-presidente disse ter conversado sobre estados de sítio e de defesa com os comandantes militares, e afirmou que o "comandante da Marinha era o que menos falava". "O que ele falava, de vez em quando, era 'dentro das quatro linhas [da Constituição], estou junto'."

STF analisa denúncia contra Wladimir Matos Soares na semana que vem. O policial federal faz parte do chamado núcleo 3, composto por ele e 11 militares da ativa e da reserva do Exército, e é acusado de fazer parte do plano "Punhal Verde e Amarelo", que arquitetava a morte do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Policial também é suspeito de usar cargo de policial federal para vazar informações sobre a equipe de segurança de Lula. Ele monitorava as rotas e vulnerabilidades da segurança do presidente e repassava a outros membros da trama golpista.