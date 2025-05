Favela do Moinho: ministro anuncia acordo após reunião com governo de SP

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que começou na manhã de hoje um diálogo com o governo de São Paulo sobre a favela do Moinho, no centro da cidade. Ele garantiu ainda que qualquer decisão tomada terá como meta o fim da violência na região.

O acordo

O governo federal vai entrar com recurso de R$ 180 mil, e o de São Paulo, com cerca de R$ 70 mil, no programa Casa Paulista. Os recursos do governo federal vão sair, segundo o ministro, do Minha Casa Minha Vida. "Discutimos sobre as moradias, sobre a destinação do terreno e saímos com um acordo entre o governo federal e de São Paulo. Vamos trabalhar conjuntamente."

As famílias serão atendidas com o Aluguel Social. O ministro disse que as conversas avançaram para garantir a segurança da saída das famílias que estão no local.