Procurador pede que bônus da AGU seja suspenso após reportagem do UOL

Para o MPF, porém, situação afronta a decisão do STF sobre o tema. O procurador Paulo José Rocha Júnior cita a reportagem do UOL ao afirmar que os penduricalhos criados ofendem o "texto constitucional" e também a decisão do STF que determinou que os bônus pagos aos advogados públicos não podem fazer com que os vencimentos deles ultrapassem o teto do funcionalismo.

Para procurador, conselho virou tesoureiro. Ele aponta na manifestação que a lei que criou o conselho não previa a existência de um fundo e que não haveria razões "práticas ou prudenciais" para se manter uma conta com recursos em caixa no CCHA com saldo bilionário.

A AGU afirma que a criação do bônus contribuiu para deixar a carreira mais atrativa. Também argumenta que isso levou a um aumento da arrecadação do governo. A pasta afirma que pagamentos de bônus contribuem para a produtividade e eficiência dos seus membros. "O êxito crescente dos integrantes da instituição reflete-se no quanto foi arrecadado pelo Estado brasileiro e o que potencialmente a União deixou de pagar com a atuação da AGU", diz nota enviada ao UOL em fevereiro ao comentar o caso.

Além de inexistirem quaisquer razões jurídicas para o entesouramento do CCHA, pois a lei não criou um fundo, mas somente uma entidade de intermediação de pagamento, inexistem também razões práticas ou prudenciais a justificar tal comportamento.

Essa quinta e última matéria jornalística expõe, de forma clara, 4 casos em que o CCHA e AGU implementaram, por resolução própria e sem previsão em lei, novas rubricas para distribuição dos honorários de sucumbência previstos na Lei nº 13.327/2016. Tais rubricas foram classificadas indevidamente como indenizatórias, com aparente propósito de rateá-las fora do teto remuneratório, em ofensa ao texto constitucional, à ADI julgada pelo STF e à própria lei de criação do Conselho Curador.

Paulo José Rocha Júnior, procurador da República no DF, em manifestação a Paulo Gonet

O que diz o conselho

O CCHA nega irregularidades nos pagamentos de penduricalhos e no acúmulo de verba em caixa. Em nota, o conselho afirma que "todos os parâmetros estabelecidos pelo Supremo" sobre pagamentos de honorários são seguidos na íntegra e que a criação de uma conta de custeio não afronta nenhum dispositivo legal ou constitucional e serve para garantir a "sustentabilidade" dos pagamentos dos honorários aos advogados públicos. Veja a seguir a íntegra do comunicado: