Bolsa Família: transição para quem arrumar emprego deve cair para 12 meses

Crescimento da classe média também justifica a mudança, segundo o governo. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, defende a medida com base em dados da FGV Social que apontam um crescimento da classe média no país: de 36,7% para 50,1% dos domicílios, segundo a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios).

Estratégia do governo passa por crédito a microempreendedores. Além do aquecimento do mercado, o governo aposta em programas que incentivam o empreendedorismo, como o Acredita no Primeiro Passo, que oferece microcrédito com juros de 0,7% ao ano para empreendedores inscritos no CadÚnico. Desde o lançamento, em abril de 2024, o programa já ofereceu R$ 3,2 bilhões em crédito, sendo 67% destinados às mulheres.

Famílias que voltarem à vulnerabilidade terão retorno ao Bolsa Família facilitado. "Quem supera a pobreza sai do programa, mas não do CadÚnico", explicou o ministro em entrevista à Esfera Brasil. "Se perder o emprego no futuro, retorna sem fila."

O Bolsa Família é só um degrau. O futuro trará mais boas notícias com políticas integradas.

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em entrevista à Esfera Brasil

Especialista pede cautela

Apesar dos indicadores positivos, especialistas alertam que a nova regra deve ser flexível e acompanhada de perto. "Essa decisão não pode ser escrita em pedra", diz Lauro Gonzalez, coordenador do Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV. "Ela precisa responder às oscilações do mercado de trabalho."