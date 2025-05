Vídeo inédito mostra abandono do antigo Dops no RJ; MPF pede 'providências'

A antiga sede do Dops (Departamento de Ordem Política Social) no Rio tem salas com aspecto abandonado e outros problemas, de acordo com imagens obtidas pelo UOL. As condições levaram o MPF (Ministério Público Federal) a solicitar à União as "providências necessárias" para a "preservação e proteção" do local.

O que aconteceu

Vídeo mostra celas com paredes descascadas e sem iluminação. Além disso, o piso de madeira do espaço está coberto de poeira, há sinais de ferrugem em várias portas de metal e até um buraco na parede de uma das salas. De acordo com o MPF, o prédio está fechado há 15 anos.

O Dops foi criado para assegurar e disciplinar a ordem militar no país. Foi usado principalmente durante o Estado Novo (1937 e 1945), sob Getúlio Vargas , e na ditadura militar (1964-1985). O edifício foi usado como um aparato do Estado para perseguir e torturar quem se opunha aos regimes autoritários. Ali, estiveram presos Luiz Carlos Prestes, Olga Benário e Nise da Silveira, entre outros.