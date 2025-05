Servidor denunciou fraude no INSS em 2020 após ameaça de morte, diz TV

Servidor disse que ele e colegas foram ameaçados quando começaram a auditar esses descontos. Depois da denúncia, a Polícia Federal abriu uma investigação sobre o caso, que foi encerrada em 2024 sem nenhum indiciamento, ainda segundo o Jornal Nacional.

Polícia Civil do Distrito Federal passou a investigar o caso em 2020, depois que aposentados fizeram denúncias dos descontos indevidos ao Ministério Público. No ano seguinte, a Justiça do Distrito Federal decidiu que a competência da investigação era da Polícia Federal —entretanto, a ação que desarticulou o esquema só aconteceu em abril de 2025, quase quatro anos depois.

Entenda o caso

Operação Sem Desconto chacoalhou o INSS e o ministério da Previdência. Até o momento não se sabe exatamente o tamanho da fraude —inicialmente, foi divulgado que R$ 6,3 bilhões foram descontados entre 2019 e 2024, porém, ainda se desconhece quanto deste montante foi debitado indevidamente.

Fraude envolvia cobrança de "mensalidade associativa". Essa contribuição é paga para que aposentados e pensionistas façam parte de uma associação, sindicato ou entidade de classe.

Cobranças a aposentados e pensionistas ocorreram de forma irregular. Os valores eram debitados, na maioria dos casos, sem autorização prévia, segundo a investigação Polícia Federal e da CGU.