Zambelli diz ter 'sinal verde' na Câmara para suspensão de processo no STF

Questionada sobre por que o "tempo" dela e de Ramagem são diferentes, a deputada justificou que o processo do deputado "envolve muitas pessoas". "E o dele, teoricamente, era mais fácil de provar que não tinha nada a ver com a história. Ou não também, não sei. Eu mesma dei um passo para trás a minha defesa quando vi que o Ramagem estava precisando", argumentou. O deputado do Rio de Janeiro é um dos réus por tentativa de golpe de Estado. A suspensão do ação penal contra ele pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A deputada e seu advogado, Daniel Bialski, criticaram os depoimentos dados pelo hacker Walter Delgatti Neto. Segundo a parlamentar, Delgatti deu seis depoimentos diferentes para PF —ele também foi condenado no processo e recebeu 8 anos e 3 meses de prisão. Já Zambelli foi condenada pela Primeira Turma do STF a dez anos de prisão, além da perda do mandato. Os dois deverão pagar uma multa de R$ 2 milhões em danos materiais e morais coletivos pela invasão aos sistemas do CNJ.

Bialski também voltou a criticar a escolha do STF pelo plenário virtual. "Tenho enorme respeito para todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas é absolutamente inaceitável, do ponto de vista da defesa, que o julgamento tenha sido procedido de forma virtual", disse.

A parlamentar chamou uma coletiva de imprensa na sede do PL de São Paulo. Ela atendeu jornalistas na calçada do prédio. Seus assessores usavam camisetas com a frase "946.244 vozes caladas" — o número é uma referência ao total de votos recebidos por ela nas eleições de 2022.

Não me vejo capaz de ser cuidada como devo ser na prisão, disse Zambelli. A deputada argumentou que sofre de depressão, de uma síndrome que causa arritmia e de outra que gera "pele-elástica". "Os médicos são unânimes em afirmar que eu não sobreviveria na cadeia", pontuou.

A defesa entrará com embargos de declaração. As ações dos advogados não alteram o resultado da decisão, mas conseguem adiar o trânsito em julgado —ou seja, uma eventual prisão da deputada. Para isso ocorrer também, a Câmara dos Deputados precisa autorizar, assim como a perda de mandato.