Bilenky: Vazamento sobre Janja pode ter mais incômodo político que machismo

Rosângela da Silva, a Janja, tornou-se alvo preferido da oposição para atingir o governo Lula e a causa do vazamento do 'caso TikTok' pode ter sido um incômodo político, avaliou a colunista Thais Bilenky no UOL News hoje.

A primeira-dama disse ser vítima de machismo após o episódio, no qual falou para Xi Jinping sobre os efeitos nocivos do TikTok no Brasil. Lula se incomodou com o vazamento da conversa, ocorrida em um jantar com o presidente chinês.