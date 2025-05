Tales: Para o governo, falta de solidariedade do PT tornou a CPI inevitável

A falta de solidariedade vinda do PT (Partido dos Trabalhadores) tornou a CPMI do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) inevitável para o governo Lula (PT), conforme avaliação feita pelo colunista Tales Faria no UOL News, do Canal UOL.

O Palácio do Planalto não acha mais possível evitar a CPI do INSS, tanto na Câmara como no Senado. Para o governo, a adesão de parlamentares do PT, ou seja, a falta de solidariedade do partido, tornou a CPI Mista do INSS inevitável. Tales Faria, colunista do UOL

A oposição protocolou no Congresso, na segunda-feira, um pedido de CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) para investigar fraudes no INSS na gestão Lula. A proposta foi assinada por pelo menos 36 senadores e 223 deputados federais. Ainda não há prazo, no entanto, para instalação do colegiado.