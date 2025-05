Deputada do PSOL pede abertura de CPI da 'cracolândia' em São Paulo

São necessárias 32 assinaturas para instaurar a CPI. A comissão depende de apoio na Alesp, e o PSOL precisará de assinaturas de outros partidos para a instalação. "A CPI está em fase de coleta de assinaturas para ser encaminhada", explicou Ediane.

Novas "cracolândias" surgem em Guarulhos e Diadema, diz a deputada. Os prefeitos de Guarulhos e Diadema denunciaram ao longo da semana o aumento no número de pessoas usando drogas em via pública. Ediane afirma que o "sumiço" de usuários no centro da capital coincide com o crescimento de casos nesses municípios.

Nunes e Tarcísio fizeram operações conjuntas na região da "cracolândia". Na quarta-feira (14), o prefeito afirmou que ele e o governador fizeram um trabalho conjunto e conseguiram uma redução gradativa da concentração de usuários de crack na rua dos Protestantes.

"Não vou ser populista de anunciar que acabou", afirmou Nunes. Ele preferiu dizer que conseguiu avanços e que o combate às drogas é um trabalho constante de equipes de policiais, guardas, agentes de saúde e assistentes sociais.