Condenada a 10 anos de reclusão, Zambelli será presa? Veja próximos passos

Inelegibilidade

Para o advogado Wallyson dos Anjos, tanto a condenação no STF quanto a cassação no TRE-SP já tornam Zambelli inelegível, mesmo antes do trânsito em julgado. "Caso ela reverta em recurso, a inelegibilidade deixa de existir, mas, por ora, já está valendo", disse.

O recurso da decisão do TRE-SP ainda será julgado pelo TSE, mas, segundo especialistas, a inelegibilidade não depende da conclusão desse julgamento. O professor Fernando Neisser, da FGV, afirma que a inelegibilidade incide a partir da condenação por órgão colegiado, mesmo com possibilidade de recurso. "Ela não precisa esperar o TSE ou o STF finalizarem os processos. A inelegibilidade incide a partir da decisão colegiada que a condena pela prática de crime", explicou.

Na avaliação do advogado Gustavo Ferreira, o prazo de inelegibilidade já está correndo. Ele lembra que a decisão do TRE-SP foi proferida por órgão colegiado e tem validade desde já. "Mesmo que a perda do mandato dependa do TSE, a inelegibilidade vale desde a decisão. O prazo é de oito anos a partir da eleição de 2022", afirma.

A perda do mandato pode ocorrer por qualquer das duas vias, penal ou eleitoral. Neisser explica que os processos correm de forma independente, e o afastamento pode vir por qualquer uma das decisões. "Dependerá apenas do ritmo de tramitação dos diferentes processos", afirma.

Dos Anjos avalia que a cassação pode ocorrer antes pela Justiça Eleitoral. "Se o processo no TSE for mais célere, é possível que ela perca o mandato por essa via antes mesmo da condenação penal ser executada", diz.