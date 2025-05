Motta diz que pautará urgência de projetos para impedir fraudes no INSS

41 entidades foram contestadas, segundo o levantamento. Conforme mostrou reportagem do UOL, os brasileiros também podem fazer as consultas por telefone, na Central 135. Mas a maioria das consultas tem sido feita pela internet — só 991 mil ocorreram pelo aplicativo ou site do INSS.

Apesar de 41 entidades serem citadas, apenas 12 são investigadas pela AGU (Advocacia-Geral da União). Na quarta-feira (14), o presidente do INSS, Gilberto Waller, explicou que, assim que o instituto intima automaticamente as entidades, elas têm até 15 dias úteis para provar que o desconto foi regular ou fazer o reembolso.