Quem é Contarato, senador do PT que ignorou governo e apoia CPI do INSS

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (PT-SE), condicionou o apoio a uma mudança do escopo da CPMI, para que a investigação não se limite a um ou outro governo. "O PT vai assinar, sim, essa CPI. Para a gente colocar na cadeia quem de fato tirou dinheiro dos aposentados. Nós vamos investigar olhando na linha do tempo todos os fatos e todas as pessoas, como fizemos na CPI da Covid e na CPI do 8 de Janeiro", disse.

As ações de Contarato e Carvalho irritaram tanto Planalto quanto base. Governistas disseram que eles não só agiram de forma "individualista" como "não foram estratégicos" ao aderirem a um movimento que não fosse feito em grupo.

As falas de Carvalho também escancararam as divergências entre bancadas. Líder do partido desde fevereiro, ele expôs um descontentamento público em direção oposta à do líder na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), radicalmente contra a instalação.

*Com informações de matéria publicada em 15/05/2025.