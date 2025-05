Ramagem cita crime permanente para recorrer sobre suspensão de ação no STF

Ramagem responde por outros crimes além de organização criminosa. Mesmo que o STF reconheça o argumento da defesa, o deputado ainda seguirá respondendo a uma ação penal pelos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Na denúncia, a PGR (Procuradoria-Geral da República) cita que trama golpista teria começado em junho de 2021 e levado aos protestos de 8 de janeiro de 2023.

Recurso aguarda análise do ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso. Além deste embargo, que deverá ser submetido à Primeira Turma, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), entrou com uma outra ação no STF questionando a votação da Primeira Turma e insistindo na tese de que o processo contra Ramagem deve ficar completamente suspenso. Motta pede que a análise de seu pedido seja feita no plenário, desconsiderando o que os cinco ministros da Turma decidiram. Este segundo processo também ficou com a relatoria de Moraes, que deve levar o caso para julgamento no plenário do STF.