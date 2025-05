Carla Araújo: Suspensão de ação a Ramagem não muda nada no jogo político

Na ação, Motta pede que o STF siga a decisão tomada pela Câmara dos Deputados no início de maio. No plenário do Legislativo, os deputados decidiram pela suspensão integral do processo sobre os cinco crimes pelos quais Ramagem é acusado no inquérito que apura tentativa de golpe de Estado.

A colunista do UOL disse ainda que Jair Bolsonaro tem confiança de que pode ser beneficiado com a decisão do STF, mas ressaltou que o julgamento do golpe está em andamento.

Bolsonaro acha que pode ser beneficiado. Não sei qual a linha de raciocínio que o presidente faz, não sei qual o sentido jurídico isso possa ter.

Agora, o que a gente tem de concreto é que o julgamento do golpe está andando. Na segunda-feira a gente tem o começo das oitivas de testemunhas militares depondo, o ex-comandante do Exército Freire Gomes. O processo tem essa fase ainda que deve ser bem longa.

Essa fase é feita por juízes auxiliares, não é o próprio Moraes que vai fazer. Então tem como pulverizar um pouco mais a coleta desses depoimentos de testemunhas. Mas é nesse momento do processo da tentativa de golpe que a gente tá ali no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, Ramagem tem essa decisão parcial, mas que não muda nada nesse cenário por enquanto.

Carla Araújo

