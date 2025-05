Áudios do golpe revelados após denúncia viram desculpa e munição de defesas

Para o advogado, deveria ser reaberto o prazo para as defesas se manifestarem sobre o conteúdo. Chiquini entende que, por se tratar de um novo elemento que foi juntado no processo, as sessões de julgamento no STF para analisar a denúncia deveriam ser remarcadas. Também deveria ser dado um prazo novo para todos os advogados se manifestarem sobre o material, já que a denúncia contra todos os núcleos é a mesma.

Agente da PF faz parte do núcleo 3 da trama golpista. Ao todo, são 12 denunciados neste núcleo, que, além de Wladimir Soares, é formado por 11 militares. O grupo é acusado pela PGR de planejar as "ações táticas" para efetivar o plano "Punhal Verde Amarelo", que previa o assassinato de autoridades, incluindo o presidente Lula, para manter Bolsonaro na Presidência mesmo após a derrota eleitoral.

Bolsonaro e mais 20 são réus. Já há 21 réus no STF sob a acusação de envolvimento no plano para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder após a derrota para Lula, em 2022. Os ministros já analisaram 3 de 5 denúncias. Na terça, será julgado um quarto grupo. O quinto julgamento não tem data marcada.

Muito embora em relação a Marcio Nunes Resende a própria conclusão do inquérito já demonstre que ele não participou de qualquer intento golpista, na condição de advogado vejo com muita preocupação essa disponibilização de provas durante o curso do processo. Isso porque as defesas já apresentaram suas respostas com base naquilo que fora disponibilizado quando do oferecimento da denúncia, e a disponibilização agora, depois de apresentadas as defesas, de eventual prova que seja útil aos acusados, somente poderia ser apreciada no momento do julgamento do mérito da ação penal, fazendo com que uma importante etapa do processo criminal, que é o do recebimento da denúncia, fosse desprezado em relação àquela prova.

Guilherme Favetti, advogado de Márcio Nunes