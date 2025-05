Fala de Janja cria clima de tensão no Planalto e ministros acusam traições

Não só Lula segue nervoso com a história como ministros —que já não eram tão próximos assim— passaram a questionar colegas. Segundo servidores, alguns deles prometeram deixar o governo se fossem destratados publicamente por "algo que não fizeram".

Clima cada vez mais tenso

Já não importa mais se a fala gerou constrangimento no momento ou não, dizem auxiliares. Em coletiva ainda na China, Lula negou a gafe da esposa e mandou um recado claro aos ministros, sem esconder o mal-estar: "Se o ministro estivesse incomodado, ele deveria ter me procurado e pedido para sair [da reunião]".

Mas as rusgas ficaram e podem atrapalhar o andamento do governo. O entrosamento entre alguns ministérios já era "protocolar", segundo servidores dessas pastas, indicando um relacionamento estritamente profissional, mas agora está beirando o racha. Ministros têm falado a seus subordinados que não querem nem ver certos colegas por uns dias.

Lula tampouco deixou a história passar ilesa. Diz-se no Planalto que a esposa é o único assunto que o presidente não deixa os outros darem palpite e que costuma responder como fala à imprensa: ela é livre para tratar do que interessar —mesmo em casos como a polêmica com Elon Musk no G20.

A ordem agora é silêncio. Os membros do governo foram instruídos pelo ministro Sidônio Palmeira, da Secom (Secretaria de Comunicação), a deixar a história esfriar. Sob o argumento do publicitário, quanto mais se tratar nela, mesmo que seja para comprovar inocência, só fará com que ela se prolongue.