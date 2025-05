Professor: Minoria majoritária fez Bolsonaro cantar vitória antes da hora

Um diálogo de WhatsApp do tenente-coronel Mauro Cid na noite do primeiro turno na eleição presidencial de 2022 mostra que a noção de 'minoria majoritária' fez com que Jair Bolsonaro cantasse vitória antes da hora, opinou Beto Vasques, professor da FESPSP, na edição do UOL News da manhã de hoje.

Tem a questão da euforia por onde o Bolsonaro passava, de isso ser traduzido em uma convicção de vitória. Porque os atos do Bolsonaro enchiam e as pessoas estavam efusivas. Esse tipo de coisa, obviamente, tem um viés.