'Muita coisa suja', 'prefiro Lula': o que Cid diz sobre Michelle Bolsonaro

Desespero de mulher, né. Quando ela viu a mudança dela saindo, ela quase pirou. [Entrou em] Pânico.

Mauro Cid, em depoimento

Michelle apoiaria um golpe. Segundo a delação do tenente-coronel, Michelle e Eduardo Bolsonaro faziam parte da ala mais radical no entorno do ex-presidente. Em 2022, os dois, junto com parlamentares e ministros bolsonaristas, "conversavam constantemente com o ex-presidente, instigando-o para dar um golpe de Estado", disse Cid.

Na época, Michelle se defendeu. Ela afirmou que Cid passava por um momento de "perturbação mental".