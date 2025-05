CPI quer ouvir padre influencer que diz não aceitar dinheiro de bets

Fernandes também disse que, além do trabalho na internet, é padre e "a todo momento" escuta "famílias destruídas por conta dessa desgraça de jogo". Ele é pároco da Paróquia São Sebastião, em Parauapebas (PA).

Todo momento, vem pessoas aqui falidas, viciadas, tomadas por conta desses joguinhos. Eu sei o estrago que isso está fazendo na vida de tantas pessoas e famílias. Esse negócio de jogar com responsabilidade? Pelo amor de Deus, não existe isso, não.

Patrick Fernandes

O padre já lançou um livro e faz shows pelo Brasil e publicidade em seu perfil no Instagram. Recentemente, por exemplo, Fernandes publicou uma postagem com propaganda de uma das maiores varejistas do país.

O requerimento para ouvi-lo ainda não foi apreciado pela CPI, que funciona desde novembro do ano passado. O prazo final dos trabalhos é no próximo dia 14 de junho.

O UOL apurou que há convocações já aprovadas de pessoas que ainda não prestaram depoimento. Ou seja, se o prazo da comissão não for prorrogado, pode ser que não haja tempo de ouvir o padre, que ainda precisa ter o requerimento analisado.

Senadora havia pedido uma extensão de 130 dias da CPI. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), concedeu 45 dias. A relatora avalia ir ao STF (Supremo Tribunal Federal) pedir mais tempo para continuar os trabalhos da comissão.