Favela do Moinho: destino do centro de SP vira alvo de disputa política

Operações policiais na Favela do Moinho também teriam ajudado no esvaziamento da "cracolândia". O governo Tarcísio quer transformar o local em um parque e argumentou que como a área funcionava como um "núcleo operacional do PCC" , sem ações da Tropa de Choque, os moradores não teriam a saída do local garantida. Nos planos do governador, os novos espaços serão vizinhos da sede administrativa do estado (leia mais abaixo).

Apesar de o terreno pertencer à União, governo Lula entrou em cena apenas na quinta-feira. Os vídeos de repressão policial na Favela do Moinho que circularam pelas redes sociais aumentaram a temperatura dos debates sobre o tema e chegaram ao governo federal, que embarcou no assunto. O ministro das Cidades, Jader Filho, veio a São Paulo para se reunir com o secretário de Habitação, Marcelo Branco.

Em abril, o governo Tarcísio já havia cobrado ajuda do Planalto para o caso. "Eu gostaria muito de que a União, que é dona do terreno, garantisse que não vai ter nenhuma reinvasão", disse Marcelo Branco. "A União, que de toda forma, se manteve longe disso, não quer garantir coisa nenhuma", afirmou.

Associações locais e parlamentares do PT também buscaram o governo federal. A equipe de Tarcísio e os moradores da favela não chegavam em um acordo em relação ao valor do novo imóvel que era oferecido pelo estado para deixarem o local.

Jader Filho e Branco anunciaram então o acordo entre os governos na própria quinta-feira. Foi fechado um financiamento de imóveis de até R$ 250 mil para cada uma das 800 famílias: R$ 180 mil da União e R$ 70 mil do estado. Até a aquisição, as famílias vão receber um auxílio moradia de R$ 1.200 do governo federal.

Branco disse que estado e União compartilham "os mesmos princípios". Um aliado do governador afirmou que o "desalinhamento" ocorria com servidores da SPU (Secretaria do Patrimônio da União). Segundo um interlocutor, o centro de São Paulo se tornou uma das prioridades do governador —a promessa de transferir a sede administrativa foi feita ainda na campanha, em 2022, pelo então candidato Tarcísio.

Disputa de vitórias. Apesar do acordo com Lula, o entendimento do governador e de seus aliados é de que foi o estado quem conseguiu enfrentar o tráfico de drogas na região e que vai fazer as mudanças prometidas, mas não cumpridas por tantos políticos anteriores.