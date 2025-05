'Não tenho perfil de trator', diz presidente da Câmara Municipal de SP

O que vemos hoje, principalmente nas grandes cidades, é uma dissociação da população com a política. E isso é ruim. Porque o povo tem que estar junto com a gente, senão não tem democracia. Esse esforço vem daí, pra gente tentar aproximar a população da Câmara. Quando você vai numa cidade pequenininha, de 8.000, 10 mil habitantes, tem uma sessão por semana. Quando acaba, o vereador sai dali, atravessa a rua, vai no mercado comprar um pãozinho e já é cobrado. Por que que em uma cidade pequena ainda temos esse acompanhamento e na cidade grande não?

Prioridades

Segurança, saúde e transporte público são as prioridades do paulistano. Porém, a maioria dos projetos discutidos na Câmara hoje ignora esses temas. Teixeira diz que a população tem dificuldade de entender o papel a ser desempenhado pelos vereadores em relação a esses assuntos.

Nos três itens que você falou, a execução cabe ao prefeito. A população sabe em quem votou para prefeito, sabe se o remédio está no hospital e se o ônibus está funcionando. Quando vem para o vereador, há uma dificuldade de entender qual é o nosso papel. Na saúde, o orçamento aprovado aqui no ano passado está sendo executado agora. O Smart Sampa, que hoje é a maior bandeira de segurança pública no país, está tendo sua ampliação discutida aqui. Para aprovar um projeto, você tem 54 pessoas que pensam diferente de você e precisa ter 27 que concordem com a ideia. Essa dificuldade do Parlamento é que o povo não conhece. O cidadão não sabe quais são as obrigações do Poder Público em prol dele. Eu sou vereador, não sei. Você, jornalista, não sabe. É uma dificuldade.

Mototáxi

Criador da Faixa Azul para motociclistas no período em que foi secretário de Mobilidade do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), o presidente fez uma fala dura em relação à discussão sobre a implementação ou não do transporte de passageiros por motos na cidade. Para ele, o tema precisa ser melhor discutido.