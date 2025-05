Bolsonaro e Braga Netto participam da 1ª audiência da ação do golpe

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu ex-ministro Braga Netto participam da audiência para ouvir as testemunhas de acusação na ação penal contra eles por tentativa de golpe. Trata-se da primeira vez que eles se veem desde a prisão do general da reserva, em dezembro do ano passado.

O que aconteceu

Supremo realiza primeira audiência nesta tarde para ouvir as testemunhas listadas pela PGR. A sessão é realizada por videoconferência, pelo aplicativo Teams, e todos os advogados dos réus estão acompanhando. Braga Netto entrou por vídeo, acompanhado de seu advogado.

Bolsonaro entrou sozinho na reunião. A audiência já havia começado quando ele acessou o aplicativo, vestindo uma camisa polo amarela e com um mapa do Brasil ao fundo.