Com generais na lista, STF começa a ouvir testemunhas em ação sobre golpe

O STF (Supremo Tribunal Federal), a partir de hoje, começa a fazer audiências com as testemunhas de defesa e de acusação na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.

O que aconteceu

O ministro Alexandre de Mores marcou depoimentos de hoje até o dia 2 de junho. Nesta etapa do processo, os advogados de defesa, a PGR (Procuradoria-Geral da República) e os juízes auxiliares de Moraes podem fazer perguntas às testemunhas sobre os fatos que tenham relação com a denúncia. As audiências serão por videoconferência. Os jornalistas credenciados vão poder assistir às sessões em um telão na sala da Primeira Turma do STF. A gravação de áudio e vídeo, porém, está proibida.

Estão previstos nesta tarde depoimentos de testemunhas de acusação. Devem ser ouvidos o general Marco Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e outras três pessoas, incluindo um analista da Polícia Rodoviária Federal que foi designado para fazer um levantamento sobre os locais de voto em Lula para o segundo turno de 2022.