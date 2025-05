Existe um 'Game Of Thrones' dentro do governo Lula', diz Sakamoto

Ela teria comentado sobre efeitos nocivos do TikTok, plataforma chinesa de vídeos curtos, que impactariam sobretudo crianças e mulheres. Ainda não está claro a quais efeitos a primeira-dama se referia. A intervenção de Janja gerou incômodo entre os chineses.

Após a divulgação, Lula negou que Janja tenha cometido uma gafe durante jantar com o líder chinês e demonstrou irritação com o vazamento da conversa. Um caça às bruxas foi iniciado para saber quem vazou, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, surgiu como principal suspeito.

Foi o Rui Costa? Não foi... Foi tal pessoa? O fato é que existe dentro do governo do Palácio do Planalto um 'Game of Thrones'. A Janja já tem o núcleo dela de poder, o Rui Costa tem o seu, tem várias pessoas que tem o seu núcleo de poder dentro do centro do governo, não só do Palácio do Planalto, mas dos ministérios mais importantes, é uma disputa de poder. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Ao citar "Game of Thrones", Sakamoto se refere a uma série de televisão premiada, baseada nos livros "As Crônicas de Gelo e Fogo", do escritor George R.R. Martin. A trama se passa em um mundo medieval onde famílias nobres disputam o chamado Trono de Ferro, que governa os Sete Reinos de Westeros.

Sempre foi assim em todos os governos. A diferença é que, num governo que tá mais fraco como agora, as coisas, na verdade, são mais viscerais, pululam para fora, né? Então vamos ver como é que o Lula vai resolver isso, porque, no final das contas, é um problema de confiança interna no seu governo também. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Ratier: 'Mudanças foram tímidas e decepcionantes'

No UOL News, o colunista do Rodrigo Ratier afirmouq eu as novas regras aplicadas pelo MEC (Ministério da Educação) à modalidade do EAD (Educação a Distância) foram tímidas e decepcionantes.