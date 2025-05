Moraes dá bronca em advogados: 'Não estamos aqui para fazer circo'

Durante audiência das testemunhas do processo sobre tentativa de golpe, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu uma bronca no advogado Eumar Novacki, que representa o ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

O que aconteceu

Advogado insistiu em pergunta. Novacki insistia em perguntar ao ex-comandante do Exército Freire Gomes sobre as datas das reuniões no Palácio do Planalto em que teria sido discutida uma minuta golpista. O general disse não se lembrar de datas.

Sem circo, repreendeu Moraes. "O senhor já perguntou quatro vezes a mesma coisa. Se o senhor continuar, por favor", interrompeu Moraes. "Não estamos aqui para fazer circo. Eu não vou permitir que faça circo no meu tribunal", disse o ministro, quando o advogado tentou justificar a insistência nas perguntas.